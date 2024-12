ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der ARYZTA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 1,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 15'604 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die ARYZTA-Aktie bei 1,56 CHF. Zwischenzeitlich weitete die ARYZTA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,54 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402'354 ARYZTA-Aktien.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,83 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2024 auf bis zu 1,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ARYZTA-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass ARYZTA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ARYZTA 0,000 CHF aus.

Am 03.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von ARYZTA veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,117 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch