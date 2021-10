Apple Watch Series 8: Die Gerüchteküche brodelt

• Apple plant angeblich ein drittes, grösseres Modell der Apple Watch• Apple arbeitet an einigen neuen Gesundheitsfunktionen• Erscheinungsdatum der Apple Watch Series 8 ist nicht bekannt

Neue Grösse der Apple Watch 8

In einem Tweet tätigt der Insider und Analyst Ross Young eine Aussage zu der Apple Watch Series 8. "Würden Sie gerne ein grösseres Display auf der Apple Watch Series 8 im Jahr 2022 sehen? Wundern Sie sich nicht, wenn es nächstes Jahr 3 Grössen gibt..." heisst es in dem Tweet und einem Kommentar dazu. Sollte sich Apple dabei an das Schema der bisherigen Grössen halten, könnte die Apple Watch Series 8 in den Grössen 41, 45 und eventuell 49 Millimeter erscheinen, wie Giga erklärt. Da grosse und auch übergrosse Uhren immer beliebter werden, könnte ein grösseres Modell der Smartwatch Apple für einige Kunden interessanter machen, so Giga weiter.

Neue Gesundheitsfunktionen

Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, soll Apple für die nächste Apple Watch zudem an neuen Gesundheitsfunktionen arbeiten. Diese Informationen sollen von Apple-nahen Personen und aus Unternehmensdokumenten stammen. Plan soll es sein, mit der nächsten Apple Watch unter anderem eine Funktion bereitzustellen, die die Körpertemperatur messen kann und somit bei der Fruchtbarkeitsplanung helfen soll. Ausserdem sollen Verbesserungen an der Überwachung von Herzrhythmusstörungen und des Schlafverhaltens vorgenommen werden. Dabei soll die Smartwatch in der Lage sein, Schlafstörungen wie eine Schlafapnoe zu erkennen. Ausserdem werde daran gearbeitet, dass zukünftige Apple Watches auch medizinische Hinweise geben können, wie zum Beispiel zum Sauerstoffgehalt im Blut oder dem Blutzuckerspiegel.

Bis solche Gesundheitsfunktionen jedoch ausreichend geprüft sind, vergehen oft Jahre. Eine Apple-Sprecherin gab in einer Stellungnahme dazu an, dass das Unternehmen mit der Apple Watch den Bereich der Gesundheit verändern will. "Eine Herausforderung für Apple […] besteht darin, dass das Handgelenk ein schlechter Ort ist, um Vitalparameter wie den Blutzuckerspiegel zu messen. Innovationen im Bereich Gesundheit und Wissenschaft können sich nur langsam entwickeln. Der Nachweis, dass Gesundheitsfunktionen sicher und wirksam sind, dauert oft Jahre."

Wann kommt sie auf den Markt?

Zu einer Markteinführung gibt es bisher keine genauen Angaben. Apple stellt seine neuen Smartwatches jedoch in regelmässigen Zeiträumen vor. Im Herbst werden die neuen Apple-Geräte präsentiert und einige Wochen später startet meist schon der Verkauf. Fans der Smartwatch dürfen sich demnach im Herbst 2022 auf die Vorstellung der neuen Apple Watch freuen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch