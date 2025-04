Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.82 Prozent tiefer bei 16’774.98 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.194 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.490 Prozent leichter bei 16’830.16 Punkten, nach 16’912.97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16’762.67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’837.80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der SPI auf 17’149.95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15’472.33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.04.2024, wurde der SPI mit 15’267.17 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 8.10 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17’386.61 Punkte. Bei 15’453.24 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 9.28 Prozent auf 0.10 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5.34 Prozent auf 0.22 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (+ 5.09 Prozent auf 1.45 CHF), Dätwyler (+ 4.50 Prozent auf 120.80 CHF) und Relief Therapeutics (+ 4.27 Prozent auf 2.44 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Adval Tech (-8.15 Prozent auf 62.00 CHF), SGS SA (-5.21 Prozent auf 84.70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5.17 Prozent auf 7.16 CHF), Mobimo (-4.09 Prozent auf 305.00 CHF) und Orior (-3.84 Prozent auf 20.05 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1’541’135 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 256.823 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.00 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

