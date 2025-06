Aktien New York: Moderat im Plus am Tag neuer China-Handelsgespräche

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienindizes haben sich zum Auftakt der neuen Börsenwoche etwas im Plus abgesetzt. Viele Teilnehmer wollten am Montag aber zunächst die Erkenntnisse weiterer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie neue Risiken eingingen, hiess es aus dem Handel. Daher blieb die Risikobereitschaft eher gering.

Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Nachmittag in London begonnen. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. "Doch selbst wenn die Gespräche beginnen, herrscht grosse Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten", schrieb Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Nach schwächerem Start legte der Dow Jones Industrial zwei Stunden vor Schluss um 0,25 Prozent auf 42.868 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,31 Prozent auf 6.019 Zähler. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 kletterte um 0,37 Prozent auf 21.843 Punkte nach oben.

Unter den sieben wichtigsten US-Tech-Werten gab es fast nur Gewinner. Tesla legten nach schwachem Start um 1,4 Prozent zu. Sie zeigten sich damit weiter von ihrem jüngsten Kursrutsch stabilisiert, der mit dem entbrannten Streit zwischen Konzernchef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump einhergegangen war.

Als einziger Verlierer unter den "Magnificent 7" gaben Apple , am Tag einer Entwicklerkonferenz um 0,7 Prozent nach. Kunden können sich zum Herbst auf eine neue Optik der Bedienoberfläche für das iPhone und andere Geräte einstellen. Unter Anlegern dürfte die Hoffnung aber vor allem auf Funktionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz gerichtet gewesen sein. Möglich, dass neue Funktionen für einzelne Aufgaben und Apps hier zunächst einmal nicht ausreichten.

Stärke zeigten an der Nasdaq-Börse die Titel des Chipkonzerns Qualcomm , die um 4,5 Prozent anzogen. Der Halbleiterkonzern hat ein 2,5 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot für das britische Branchenunternehmen Alphawave abgegeben.

Bei den Aktien von Warner Bros. Discovery ging die Freude darüber, dass der Medienkonzern eine Aufspaltung in zwei eigenständige Teile plant, gänzlich verloren. Nach einem Anstieg um bis zu 13 Prozent im frühen Handel lag der Kurs zuletzt mit einem halben Prozent im Minus.

Unter den Dow-Werten war Boeing mit 3,2 Prozent Plus der grösste Gewinner. Mässig fiel die Reaktion der Anleger bei Merck & Co aus, dessen Anteile sich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent im Mittelfeld bewegten. Der Pharmariese hatte positive Studiendaten für ein orales Medikament zur Cholesterinsenkung veröffentlicht.

Mit den Online-Broker Robinhood und dem App-Entwicklungsdienstleister Applovin gab es zwei Verlierer im Grössenbereich von fast fünf Prozent, nachdem beide nicht in den S&P-500-Index aufgenommen werden. Der Indexbetreiber hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass eine Überprüfung keine Änderungen in der Zusammensetzung nach sich gezogen habe./tih/he