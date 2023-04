Äusserst seltener Börsenindikator schlägt an - Setzt sich die Rally fort?

• S&P 500 seit Mitte Oktober 2022 im Rally-Modus• Zweig-Breadth-Thrust-Indikator schlägt an• Treffsicheres Signal für einen Bullenmarkt

Angetrieben von der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Leitzinserhöhungen konnte der US-Aktienmarkt in diesem Jahr bisher zulegen - trotz Bankenbeben und Rezessionsängsten. Doch wie nachhaltig ist diese Rally? Einen Hinweis darauf könnte ein seltenes Börsensignal geben, das jüngst aufgetreten ist.

Der Zweig-Breadth-Thrust-Indikator ist zum ersten Mal seit 2019 wieder aufgetreten. Darauf wies Ryan Detrick, Chief Market-Stratege bei der Carson Group, auf Twitter hin. In dem Tweet betonte er auch die beeindruckende Trefferquote dieses Indikators: So habe dieser zuvor seit 1950 nur 14 mal angeschlagen und jedes einzelne Mal sei der S&P 500, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, ein Jahr später höher gestanden, und zwar durchschnittlich um über 23 Prozent.

