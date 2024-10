Abkühlender Bullenmarkt: Bill Gross empfiehlt diese Anlagen - eines sei sogar als "besser als KI"

• Trotz des laufenden Bullenmarktes sieht der Anleihenexperte Bill Gross Risiken• Gross empfiehlt defensive Strategie• Vier konkrete Investmentoptionen des Anleihenkönigs

Der Bullenmarkt hat gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert und zeigt noch keine Anzeichen von Ermüdungserscheinungen.

Bill Gross sieht Risikofaktoren für den Bullenmarkt

Für den Anleihenexperten Bill Gross ist aber offenbar die Zeit gekommen, sich defensiver aufzustellen. "Kein Bärenmarkt, aber es ist nicht mehr derselbe Bullenmarkt, wissen Sie", schreibt Gross in diesem Zusammenhang in einem Beitrag auf seiner Website. Zwar nennt er dabei zahlreiche Punkte, die für eine Fortsetzung des Bullenmarkts sprechen - darunter eine niedrigere Inflation nahe dem Fed-Ziel, einen fiskalischen und monetären Schub in China, erhöhte Ausgaben für KI, die zu einem potenziellen Produktivitätsschub führen könnten und das aktuelle Momentum. Auf der Gegenseite sieht der Marktexperte aber auch Risiken: Konkret nennt er die hohen Bewertungen von Aktien, die hohe Cashposition von Value-Investor Warren Buffett, geopolitische Spannungen und auch die US-Wahl . Immerhin hat Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris im Falle ihres Wahlsieges höhere Unternehmenssteuern angekündigt.

Sein Fazit: Aktienanleger sollten weiterhin auf Basis ihrer durchschnittlichen persönlichen Prozentniveaus investiert bleiben - allerdings in defensiven, renditestarken Aktien und zeitgleich zu einem geringen Teil in Anleihen. Anlegern rät er dabei konkret zu vier Investments.

Allete-Aktie

Das erste Unternehmen auf der Empfehlungsliste von Bill Gross ist der hierzulande wenig bekannte Allete-Konzern. Der Stromversorger ist unter anderem Betreiber mehrerer Kraftwerke und ist von konventionellen Energiequellen bis hin zu Erneuerbaren dabei breit aufgestellt. Gross sieht für die Aktie des Energiekonzerns in den kommenden zwölf Monaten eine potenzielle Rendite von zehn Prozent voraus. Damit würde sich die Kursentwicklung beschleunigen, denn seit dem Jahresstart 2024 steht derzeit ein mageres Plus von 5,30 Prozent in den Anlegerdepots. Kursstützend könnten die kommenden Quartalszahlen werden: Am 30. Oktober wird Allete seine Bücher für das dritte Geschäftsquartal öffnen.

Master Limited Partnerships

Das zweite Investment, zu dem Gross Anlegern im defensiven Bereich rät, sind so genannte Master Limited Partnerships (MLPs). Diese Rechtsform beschreibt Unternehmen, die in Deutschland Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA) ähneln. Dabei verweist der Experte insbesondere auf "8 Prozent steuerfreie Rendite". Bereits vor einigen Monaten hatte Gross auf der Plattform "X" betont, wie optimistisch er für MLPs sei - insbesondere jene, die im Energiebereich tätig sind: "33 % Anstieg in den letzten 12 Monaten plus 8-9 % steuerfreie Dividenden. Besser als AI", so Gross in einem Beitrag auf der Plattform.

I love MLP pipelines - up 33% last 12 months plus 8-9% tax-deferred dividends. Better than AI. The MLP pipeline stocks as a group appear a little toppy now but individually there are huge disparities that can be arbitraged with longs/shorts if your accounts allow.



But - there is… - Bill Gross (@real_bill_gross) April 4, 2024

Annaly Capital Management

Auch im Immobilienbereich hat Gross einen Tipp für eine defensive Anlageoption: Den Hypotheken-REIT Annaly Capital Management. Diesen nennt der Marktexperte "hochrentabel, mit stabilen Preisen in einem gedämpften Treasury-Renditeumfeld". Annaly ist bereits mehr als 25 Jahren am Markt und verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Portfolio im Wert von 25 Milliarden Dollar.

An der NYSE hat der REIT im bisherigen Jahresverlauf rund vier Prozent zulegen können, war aber insbesondere innerhalb des letzten Monats deutlicher unter Druck geraten und hatte einen grossen Teil der bis dahin erzielten Gewinne abgeben müssen.

Kommunale Anleihenfonds

Auch kommunale Anleihenfonds haben es auf Gross' Empfehlungsliste für defensive Anlageoptionen geschafft. Viele dieser Fonds bieten eine Rendite von mehr als sieben Prozent vor Steuern, hebt der Marktexperte hervor. Konkret nennt er in diesem Bereich den DWS Municipal Income Trust, allerdings gebe es noch 20 bis 30 andere Optionen. "7% sind vielleicht nicht für immer von Dauer, aber im Moment werden diese Fonds mit 6-8 % Rabatt gehandelt", zudem sei mit stabilen Dividenden zu rechnen, so Gross.



Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.