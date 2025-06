ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Bernstein Research stuft ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Underperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die europäischen Kapitalgüterhersteller Siemens, Dassault Systemes und Hexagon profitierten von der Weiterentwicklung der Software und der elektronischen Revolution in der Fahrzeugbranche, schrieb Nicholas Green in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Gleichzeitig spalteten Siemens und ABB zum Glück gerade die Geschäfte grossteils ab, die direkt abhängig vom zunehmend unattraktiven Autosektor seien.

Aktienauswertung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 16:27 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.7 Prozent auf 47.61 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 5.48 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 759’985 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 1.1 Prozent zu Buche. ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 20:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 05:15 / UTC





