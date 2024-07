ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 50,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 12'071 Punkten liegt. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,63 CHF nach. Bei 50,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 894'421 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 51,78 CHF. Gewinne von 3,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 29,13 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,870 USD an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,987 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,34 Prozent auf 7.01 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.25 Mrd. USD gelegen.

Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 17.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 2,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

