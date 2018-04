Wird der Google-CEO schon am Wochenende 380 Millionen Dollar mehr besitzen?

Für den Chef des Suchmaschinengiganten Google steht in dieser Woche ein gewaltiger Payday an, der Sundar Pichai um rund 380 Millionen Dollar reicher machen könnte.

Vor seiner Beförderung zu Googles Chief Executive Officer im Jahr 2014 hat der Manager ein Aktienpaket erhalten, das aus 353.939 Titeln bestand. Am Mittwoch dieser Woche läuft die Sperre für die Aktien aus und das Paket wird an Pichai übertragen, wie "Bloomberg" berichtet.

Wert massiv gestiegen

Zum Ende der vergangenen Woche war der Wert des Aktienpaketes bis auf 380 Millionen Dollar gestiegen, was "Bloomberg" zufolge zu einer der grössten Einzelauszahlung an eine Führungskraft eines börsennotierten Unternehmens in den vergangenen Jahren führen würde. Die Alphabet-Aktie hatte sich seit dem Jahr 2014 nahezu verdoppelt. Darüber hinaus hatte Pichai in den vergangenen Jahren noch zwei weitere Aktienpakete erhalten.

Google mit exzellenten Zahlen

Der Google-Chef wird mit dieser satten Ausschüttung unter anderem für seine Verdienste bei Google belohnt, nachdem er 2014 immer mehr Aufgaben des Gründers Larry Page und ein Jahr später im Zuge des Konzernumbaus die Leitung der Google-Holding übernommen hatte, während Page die Führung des Mutterkonzerns Alphabet übernahm.

In dieser Zeit hat der Suchmaschinenriese seinen Wachstumskurs weiter fortgesetzt und sorgt weiterhin für den mit Abstand grössten Teil der Alphabet-Erlöse. Erst am Vortag hatte der Internetriese exzellente Zahlen vorgelegt und die Markterwartungen deutlich geschlagen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 9,4 Milliarden Dollar - rund 73 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Auch wenn buchhalterische Effekte für einen Teil des Gewinnsprungs verantwortlich waren: Auch auf operativer Basis überzeugte das Unternehmen mit einem Ergebnisplus von 6,6 auf 7,0 Milliarden Dollar. Die Gesamterlöse zogen dank Google und einem erfolgreichen Werbegeschäft bei dem Suchmaschinenriesen ebenfalls kräftig an und lagen mit 31,1 Milliarden Dollar rund 26 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres.

Wachstumsraten, die Alphabet auch der erfolgreichen Google-Führung unter Sundar Pichai zu verdanken hat. Der Top-Manager gilt als zurückhaltend aber empathisch. Seine ersten Schritte bei Google übernahm der Absolvent der renommierten Stanford-Universität im Jahr 2004 - damals lieferte er den Anstoss für den Google-Browser Chrome, der sich inzwischen zu einem enormen Erfolg entwickelt hat. Nach einer Zwischenstation als Verantwortlicher für das Smartphone-Betriebssystem Android übernahm er die Leitung des Google-Suchmaschinengeschäfts und kurz darauf den Chefsessel bei Google.



Redaktion finanzen.ch