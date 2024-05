LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Informationsdienstleister habe im Auftaktviertel 2024 ein organisches Wachstum von 6 Prozent erzielt, was dem Wachstum in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 sowie seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2024 entspreche, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass vor allem die beiden größten Geschäftsbereiche ermutigend in das Jahr gestartet seien./ck/mis;