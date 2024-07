NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Eckdaten und einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die neue Prognosespanne des Anbieters von Bau- und Landmaschinen für die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) in diesem Jahr impliziere, dass der Mittelpunkt des Ebit-Zielkorridors gut 20 Prozent unter der Markterwartung liege, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während in naher Zukunft ein erheblicher Liquiditätsabfluss zu erwarten sei, sollte die gesunde Bilanz in diesen schwierigen Zeiten genügend Puffer bieten./la/he;