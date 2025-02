NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 100 auf 117 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan trug damit in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar höheren Erwartungen an die Ergebnisse des vierten Quartals Rechnung./ag/mis;