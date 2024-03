LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzüge (VW) mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2024 sei nicht so gut wie erhofft gewesen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse für 2023 lägen allerdings im erwarteten Rahmen./ag/gl;