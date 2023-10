NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer aktualisierten Prognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Die Marge des Autobauers sei etwas hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue Gewinnausblick für das laufende Jahr impliziere ein sehr starkes Schlussquartal. Ein solches habe VW bereits in den letzten Jahren hingelegt und auch dieses Mal dürfte das den Wolfsburgern gelingen./la/he;