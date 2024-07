NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) nach einer Prognosesenkung und der Veröffentlichung von Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Letztere zeugten von einer soliden Erholung des Geschäfts mit Elektroautos in Europa und China im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auslieferungszahlen von nicht-batterieelektrischen Fahrzeugen nach China hingegen bewertete der Experte als schwach./la/he;