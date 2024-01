NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen Vorzüge (VW) nach einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten von 140 auf 146 Euro angehoben sowie die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kommentare des Autobauers zu Preis, Produktmix und Absatz in diesem Jahr seien konstruktiv gewesen, schrieb der Experte Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit)./la/he;