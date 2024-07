NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hält die Restrukturierungsmaßnahmen der Wolfsburger für einen Schritt in die richtige Richtung. Dies schrieb er am Mittwochmorgen nach Senkung der Jahresziele, vor allem bedingt durch Rückstellungen für Restrukturierungen. Letztlich erhöhe man so auf der Kostenseite die Wettbewerbsfähigkeit, so der Experte./ag/tih;