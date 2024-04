NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. In Reaktion auf die schwächere Ergebnisentwicklung der Tochter Audi habe er seine 2024er Gewinnprognose für den Autokonzern um 4 Prozent reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he;