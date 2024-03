NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Autobauer habe einen starken Jahresabschluss hingelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick für das laufende Jahr bezeichnete der Experte zwar als vorsichtig, aber auch konsistent mit dem aktuellen Umfeld in der Automobilindustrie und dem sehr starken Produktzyklus. Dieser wirke sich vor allem auf die Gewinn- und Verlustrechnung in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres aus./la/he;