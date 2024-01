NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Für die Autoindustrie dürfte 2024 ein starkes Gewinnjahr werden, prognostizierte Analyst Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Dabei sollten die Hersteller ihre starke Preissetzungsmacht auf Kosten geringerer Produktionsmengen bewahren können./edh/gl;