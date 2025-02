NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen angesichts beschlossener US-Zölle gegen Kanada, Mexiko und China auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Viele Marktteilnehmer hätten erwartet, dass Steuersenkungen allen wichtigen Entscheidungen über Zölle vorausgehen würden, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Kursrückschläge deuteten darauf hin, dass diese neue Realität noch berücksichtigt werden müsse. Wegen der inflationären Wirkung und angekündigten Vergeltungsmaßnahmen bleibt er skeptisch, dass die neuen Zölle von Dauer sein werden./tih/he;