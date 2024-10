NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 111 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der mutige Plan des Managements, die Kosten in Deutschland zu senken, sei aus Anlegersicht natürlich begrüßenswert, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es müsse sich aber noch zeigen, wie sich das mit den Kritikern bewerkstelligen lasse. Er sieht noch immer eine Kluft zwischen Absicht und Umsetzung./tih/ajx;