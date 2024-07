NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach der Senkung des diesjährigen Margenkorridors mit einem Kursziel von 136 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verwies am Mittwoch darauf, dass der Hauptgrund zusätzliche Rückstellungen für die mögliche Schließung eines Audi-Werks in Brüssel seien. Jede Reduzierung der hohen europäischen Kostenbasis von VW dürfte vom Markt allgemein begrüßt werden, betonte der Experte./tih/ag;