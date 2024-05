FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 137 Euro belassen. Im Laufe des Jahres sollten Effekte aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sichtbar werden, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schleppende Nachfrage nach E-Fahrzeugen ? insbesondere in Europa ? sowie eine Eintrübung der konjunkturellen Lage könnten jedoch die operative Entwicklung und insbesondere die erwartete Verbesserung im zweiten Halbjahr belasten. Zudem könnten sich die anhaltenden Diskussionen über einige ESG-Themen negativ auf die Stimmung gegenüber den VW-Aktien auswirken./la/he;