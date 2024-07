FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Mit der Schließung der Produktion in Brüssel gingen die Wolfsburger einen großen Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Restrukturierungsmaßnahmen und der daraus folgenden Prognosesenkung./ag/mis;