FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach der gesenkten Margenprognose mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Die von VW in Aussicht gestellten milliardenschweren Wertberichtigungen seien größtenteils der Schließung eines Werks in Brüssel geschuldet, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem Kommentar. Es dürfte um Abfindungen für 3.000 Beschäftigte, die Produktionsanlagen und das Werk selbst gehen. Da die Schließung Zeit benötige, dürften die damit verbundenen Kosten nicht so schnell Cash-wirksam werden, so der Experte./bek/ag;