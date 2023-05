NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für April auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Verkehr auf den von dem Mischkonzern betriebenen Autobahnen habe im Jahresvergleich um 4,4 Prozent angezogen und liege nun 1,6 Prozent über dem Niveau von 2019, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Flughafengeschäft verbessere sich weiter./la/ngu;