NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Beteiligung am Budapester Flughafen sei wie schon die Mehrheitsübernahme am Airport in Edinburgh zu einem hohen Preis erfolgt, was Fragen bezüglich der Kapitalrenditen des Mischkonzerns aufwerfe, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion passe aber zur Unternehmensstrategie, das Flughafen-Portfolio auszubauen und so Skaleneffekte in Europa zu erreichen./gl/ngu;