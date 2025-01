NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 dänischen Kronen belassen. Die Nachfrage nach Energie seitens großer Datenzentren dürfte in den kommenden Jahren stark steigen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Tendenz volatiler Strompreise werde sich derweil wohl fortsetzen. Für Vestas beließ Gandolfi die Schätzungen unverändert./bek/mis;