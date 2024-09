NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Biokraftstoff-Hersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Getrieben von niedrigen Preisen für Treibhausgase-Emissionen sei das Geschäftsumfeld herausfordernd. Mit einem Aktienkurs nahe dem Tief sei dies aber größtenteils bereits eingepreist./tih/gl;