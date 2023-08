NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die zuletzt etwas gestiegenen Biodieselpreise und eine Ausweitung des Preisunterschieds bei Bioethanol, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck;