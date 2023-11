Varta 22.17 CHF 9.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Varta von 16 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Studie überarbeitete Analyst George Galliers in einer Studie zu den europäischen Autobauern auch seine Annahmen für den Batteriehersteller. Nach dem unerwartet starken dritten Quartal hob er seine Annahmen zum operativen Ergebnis (Ebitda) bis 2025 deutlich. Während er für die Konsumentenbatterien etwas optimistischer ist, stehe das Geschäft mit Lithium-Ionen-Batterien jedoch noch unter Druck, erläuterte der Fachmann./tav/tih;

