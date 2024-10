NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften auch wegen negativer Währungseffekte einen rund sechsprozentigen Umsatzrückgang belegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er wäre nicht überrascht, wenn der Autozulieferer den Umsatzausblick erneut senken müsste. Ihre Margenziele dürften die Franzosen aber erreichen./gl/ag;