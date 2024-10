ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus regionaler Sicht hätten die Franzosen in Europa noch am besten abgeschnitten. Dort hätten die Erlöse auf vergleichbarer Basis lediglich stagniert./la/he;