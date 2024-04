NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Eine gute Kursreaktion sei wohl der im Vorfeld negativen Anlegerstimmung geschuldet, aber auch der besser planbaren Erholung und der Hoffnung auf positive Effekte durch einen Auftrag der US-Postbehörde USPS, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/he;