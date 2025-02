United Internet 14.82 CHF 0.18% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 22,50 auf "Buy" Euro belassen. Wegen der Probleme der Tochter 1&1 beim Netzausbau sei man unter dem Marktkonsens gelandet, schrieb Analyst Andrew Lee am Freitag nach Zahlen. Die Investoren dürften diese Pläne zunehmend infrage stellen. Lee sieht immenses Potenzial, wenn man davon abrückt./ag/la;

