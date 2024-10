HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Eine gesonderte Bewertung der vier Segmente des Internet- und Mobilfunkkonzerns stütze in der Summe seinen positiven Anlagehintergrund, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh;