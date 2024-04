NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Insgesamt seien die Indikatoren für den Geschäftsverlauf des französischen Ölkonzerns etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Indes hätten sich die Markterwartungen seit Ende des Quartals leicht nach unten bewegt, sodass seine Gewinnschätzungen nun nahe am Konsens lägen./la/gl;