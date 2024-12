TotalEnergies 50.03 CHF -1.27% Charts

News

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 66 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für den Ölsektor am Montagabend mit Blick auf die kommende Berichtssaison zum vierten Quartal an. Für 2025 rät er, auf Unternehmen zu setzen, die sich im möglicherweise maueren Umfeld mit ihrem Cashflow abheben können. Zudem sollten die Anleger auf stabile Bilanzen und attraktive Ausschüttungsrenditen achten./ag/gl;

