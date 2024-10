NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Michele della Vigna nahm im Vorfeld der Zahlen kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vor. Dies schreib der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/men;