ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Bilanz des französischen Energiekonzerns sei nah dran an den Erwartungen, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick habe sich nicht verändert./niw/ajx;