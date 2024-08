NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Thyssenkrupp Nucera auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Aktie sei angesichts eines Auftragsbestands über 1,3 Milliarden Euro eine attraktive Wette auf grünen Wasserstoff, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf Auftragsdynamik und -eingang sei die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung einfacher als bei den Konkurrenten Nel ASA und ITM Power./gl/nas;