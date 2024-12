NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Wasserstoff-Unternehmen bestätige seine soliden Aussichten in einem Umfeld mit schwierigen Marktbedingungen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das defensive, traditionelle Geschäft mit der Chemiebranche und solide längerfristige Perspektiven mit alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) hätten bei der Aktie eine starke Kursreaktion bedingt./tih/men;