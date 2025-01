NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Yoann Charenton kommentierte in einer am Montag vorliegenden Studie finale Regeln für Steueranreize zur Produktion von sauberem Wasserstoff, die in den USA vom Finanzministerium und der Steuerbehörde veröffentlicht worden seien. Kurz vor dem Machtwechsel habe die Biden-Regierung nach Rückmeldungen aus der Industrie bestimmte Bestimmungen gelockert, nachdem die vorgeschlagenen Regeln auf Kritik gestoßen seien./tih/he;