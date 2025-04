FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Trends aus dem Vorquartal dürften sich in etwa fortgesetzt haben, schrieb Analyst Michael Kuhn in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/bek;