FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6,50 Euro belassen. Bei dem Stahl- und Industriekonzern sei der deutliche Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses insbesondere auf geringere Ergebnisbeiträge der Werkstoffgeschäfte, die im Vorjahr von einer günstigen Preisdynamik profitiert hätten, sowie auf höhere Faktorkosten zuru?ckzufu?hren, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil habe mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze die Unsicherheit zugenommen und es bestünden Fragezeichen bezüglich der Strategie./la/gl;