NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Der Rückversicherer sei jetzt in einer viel besseren Verfassung und profitiere vom Marktaufschwung, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer zahlten aber gleichzeitig immer noch für ihre Fehler der Vergangenheit im Bereich der Unfallversicherungen./tih/he;