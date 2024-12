NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re angesichts bekannt gegebener Geschäftsziele mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Overweight" belassen. Sowohl die Prognose für 2025 als auch die Dividendenpolitik seien ermutigende Zeichen dafür, dass das Management des Rückversicherers an verbesserte Geschäfte glaubt und die Aktionäre belohnen möchte, schrieb Analyst Kamran Hossain am Freitag./tih/ag;