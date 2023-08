NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 110 auf 105 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den Nettogewinn des Rückversicherers im laufenden Jahr. Er geht aber davon aus, dass Swiss Re auf dem Weg ist, das Jahresziel für den Nettogewinn von mehr als drei Milliarden US-Dollar zu erreichen./ck/gl;