FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Swiss Re nach Halbjahreszahlen von 122 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe in allen drei Segmenten ein gutes versicherungstechnisches Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die konservativere Rückstellungspolitik dämpfe zunächst die ausgewiesenen Gewinne. Sie könne aber mittelfristig zu einer stabileren Ergebnisentwicklung und einer höheren Bewertung der Aktie beitragen./ajx/he;